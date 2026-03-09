Ausblick: Pangaea Logistics Solutions legt Quartalsergebnis vor

Pangaea Logistics Solutions wird am 10.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,242 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 USD erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 147,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Pangaea Logistics Solutions für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 150,4 Millionen USD aus.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,351 USD im Vergleich zu 0,630 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 524,4 Millionen USD, gegenüber 536,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

