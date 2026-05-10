Ausblick: Pangaea Logistics Solutions legt Quartalsergebnis vor

Pangaea Logistics Solutions wird am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,043 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Pangaea Logistics Solutions ein EPS von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Pangaea Logistics Solutions in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 165,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 122,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,07 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 755,4 Millionen USD, gegenüber 632,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at