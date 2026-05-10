Pangaea Logistics Solutions Aktie
WKN DE: A12C5M / ISIN: BMG6891L1054
|
10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Pangaea Logistics Solutions legt Quartalsergebnis vor
Pangaea Logistics Solutions wird am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,043 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Pangaea Logistics Solutions ein EPS von -0,030 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Pangaea Logistics Solutions in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 165,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 122,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,07 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 755,4 Millionen USD, gegenüber 632,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pangaea Logistics Solutions Ltd
|
07:01
|Ausblick: Pangaea Logistics Solutions legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
09.03.26
|Ausblick: Pangaea Logistics Solutions legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Pangaea Logistics Solutions Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Pangaea Logistics Solutions Ltd
|7,84
|-0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.