Ausblick: Par Pacific präsentiert Quartalsergebnisse

Par Pacific äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,97 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Par Pacific noch 0,130 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Par Pacific nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 1,76 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 17,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,14 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,76 USD aus. Im Vorjahr waren -0,590 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 7,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at