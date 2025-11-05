Par Technology CorpShs Aktie

WKN: 867279 / ISIN: US6988841036

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Par Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Par Technology wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,014 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Par Technology noch ein Verlust pro Aktie von -0,560 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Par Technology in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,92 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 112,2 Millionen USD im Vergleich zu 96,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,036 USD je Aktie, gegenüber -0,140 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 446,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 350,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

