Ausblick: Paramount Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Paramount Group wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,080 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 13,98 Prozent auf 167,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 194,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,230 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 686,0 Millionen USD, gegenüber 757,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at