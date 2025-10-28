Paramount Group Aktie
WKN DE: A1W9NU / ISIN: US69924R1086
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Paramount Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Paramount Group wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,080 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 13,98 Prozent auf 167,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 194,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,230 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 686,0 Millionen USD, gegenüber 757,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Paramount Group Incmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Paramount Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Paramount Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Paramount Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)