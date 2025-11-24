Ausblick: Paratus Energy Services vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Paratus Energy Services wird am 25.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,133 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,930 NOK je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 64,2 Millionen USD betragen, verglichen mit 594,1 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,332 USD im Vergleich zu 2,04 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 225,8 Millionen USD, gegenüber 2,30 Milliarden USD im vorigen Jahr.

