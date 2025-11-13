Paratus Energy Services Aktie
Erste Schätzungen: Paratus Energy Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Paratus Energy Services wird voraussichtlich am 28.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,172 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Paratus Energy Services ein EPS von -0,930 NOK je Aktie vermeldet.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 59,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 594,1 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,380 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,04 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 215,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,30 Milliarden NOK im Vorjahr.
