Pareto Bank ASA Aktie
WKN DE: A2AKVR / ISIN: NO0010397581
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Pareto Bank ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Pareto Bank ASA gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 2,05 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,08 NOK je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 312,0 Millionen NOK – ein Minus von 45,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pareto Bank ASA 568,7 Millionen NOK erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,77 NOK aus. Im Vorjahr waren 8,29 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 1,30 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 2,27 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
