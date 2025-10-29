Ausblick: Park Hotels Resorts verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Park Hotels Resorts wird am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,013 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Park Hotels Resorts ein EPS von 0,260 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Park Hotels Resorts in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,47 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 607,0 Millionen USD im Vergleich zu 649,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,248 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,01 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,54 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,60 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at