Ausblick: Park24 präsentiert Quartalsergebnisse

Park24 lässt sich am 15.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Park24 die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 23,06 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 23,27 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,39 Prozent auf 109,14 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 100,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 101,24 JPY, gegenüber 109,20 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 404,13 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 370,91 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at