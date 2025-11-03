Ausblick: Paylocity präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Paylocity öffnet am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 20 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,57 USD. Dies würde einem Zuwachs von 78,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Paylocity 0,880 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 18 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,33 Prozent auf 400,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 363,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,02 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,72 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,60 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at