PBF Energ a Aktie
WKN DE: A1J9SG / ISIN: US69318G1067
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: PBF Energy A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
PBF Energy A gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,753 USD. Dies würde einen Gewinn von 69,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem PBF Energy A -2,490 USD je Aktie vermeldete.
8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 7,51 Milliarden USD gegenüber 8,38 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 10,45 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -5,584 USD, während im vorherigen Jahr noch -4,600 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 29,40 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 33,12 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
