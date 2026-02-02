Ausblick: PCBL legt Quartalsergebnis vor

PCBL stellt am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,60 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,47 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll PCBL im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 20,99 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 4,44 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,60 INR, gegenüber 11,51 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 86,64 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 83,62 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at