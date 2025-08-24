PDD Holdings Aktie

WKN DE: A2JRK6 / ISIN: US7223041028

24.08.2025 07:01:06

Ausblick: PDD informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

PDD wird am 25.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 15,53 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte PDD 2,98 USD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 15 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 102,71 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 13,40 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 34 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 61,58 CNY, gegenüber 10,56 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 42 Analysten durchschnittlich 428,01 Milliarden CNY im Vergleich zu 54,72 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

