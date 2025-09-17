Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verliert schlussendlich

Der NASDAQ 100 zeigte sich am dritten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Letztendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,21 Prozent schwächer bei 24 223,69 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,050 Prozent stärker bei 24 286,43 Punkten, nach 24 274,25 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 24 292,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23 999,75 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,186 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Stand von 23 712,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21 719,08 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 17.09.2024, bei 19 432,40 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 15,48 Prozent zu. Bei 24 343,35 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Workday (+ 7,25 Prozent auf 234,88 USD), PDD (+ 4,49 Prozent auf 134,86 USD), Marvell Technology (+ 3,08 Prozent auf 70,98 USD), Charter A (+ 2,66 Prozent auf 268,02 USD) und Adobe (+ 2,65 Prozent auf 362,07 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Broadcom (-3,84 Prozent auf 346,17 USD), Old Dominion Freight Line (-3,56 Prozent auf 141,79 USD), NVIDIA (-2,62 Prozent auf 170,29 USD), Marriott (-2,18 Prozent auf 262,05 USD) und Paccar (-1,94 Prozent auf 100,86 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 49 733 304 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,644 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Die Charter A-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,18 Prozent gelockt.

