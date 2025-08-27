NVIDIA Aktie

Index im Blick 27.08.2025 20:05:05

Gewinne in New York: NASDAQ 100 im Aufwind

Der NASDAQ 100 bewegt sich heute kaum.

Am Mittwoch steht der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,15 Prozent im Plus bei 23 561,37 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,109 Prozent auf 23 499,67 Punkte an der Kurstafel, nach 23 525,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 23 434,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 564,96 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,457 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 23 272,25 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21 414,99 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 27.08.2024, einen Wert von 19 581,52 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 12,33 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 23 969,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Atlassian (+ 4,68 Prozent auf 171,94 USD), Datadog A (+ 3,55 Prozent auf 130,80 USD), Airbnb (+ 2,32 Prozent auf 129,84 USD), Zoom Communications (+ 2,27 Prozent auf 80,60 USD) und Diamondback Energy (+ 2,26 Prozent auf 147,21 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen JDcom (-3,32 Prozent auf 30,76 USD), PDD (-2,17 Prozent auf 121,22 USD), Palantir (-2,03 Prozent auf 157,60 USD), Lucid (-1,66 Prozent auf 2,08 USD) und Microchip Technology (-1,30 Prozent auf 66,74 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20 450 989 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,776 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 weist die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,78 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

21.08.25 NVIDIA Buy UBS AG
20.08.25 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
11.08.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.08.25 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.07.25 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
