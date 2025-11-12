PDS Biotechnology b Aktie
WKN DE: A2PF3F / ISIN: US70465T1079
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: PDS Biotechnology B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
PDS Biotechnology B wird am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,197 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,290 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,817 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,030 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
