Peabody Energy Aktie
WKN DE: A2DPT7 / ISIN: US7045511000
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Peabody Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Peabody Energy stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,007 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 995,5 Millionen USD – ein Minus von 8,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peabody Energy 1,09 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,074 USD, gegenüber 2,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 3,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,24 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Peabody Energy Corpmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: Peabody Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Peabody Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Peabody Energy präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)