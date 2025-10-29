Ausblick: Peabody Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Peabody Energy stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,007 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 995,5 Millionen USD – ein Minus von 8,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peabody Energy 1,09 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,074 USD, gegenüber 2,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 3,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,24 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at