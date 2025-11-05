Pembina Pipeline Aktie
WKN DE: A1C563 / ISIN: CA7063271034
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Pembina Pipeline stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Pembina Pipeline wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,643 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,600 CAD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,76 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Pembina Pipeline für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,07 Milliarden CAD aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,93 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,00 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 8,02 Milliarden CAD, gegenüber 7,31 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
