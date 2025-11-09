Peraso Aktie
WKN DE: A3EKLU / ISIN: US71360T2006
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Peraso zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Peraso präsentiert am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,250 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,980 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 20,83 Prozent auf 3,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,815 USD, wohingegen im Vorjahr noch -3,570 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 14,6 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
