Ausblick: Perfect mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Perfect gibt am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,013 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Perfect im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 17,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,24 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,053 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,050 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 68,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 60,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at