Pet Valu Holdings Aktie
WKN DE: A3CTJF / ISIN: CA71584R1055
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Pet Valu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Pet Valu präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,394 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,12 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,320 CAD je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pet Valu in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,81 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 294,8 Millionen CAD im Vergleich zu 276,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,68 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,22 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,19 Milliarden CAD, gegenüber 1,10 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
