WKN DE: A3CTJF / ISIN: CA71584R1055

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Pet Valu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pet Valu präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,394 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 23,12 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,320 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pet Valu in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,81 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 294,8 Millionen CAD im Vergleich zu 276,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,68 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,22 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,19 Milliarden CAD, gegenüber 1,10 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Pet Valu Holdings Ltd Registered Shs Unitary When Issued 35,52 2,07% Pet Valu Holdings Ltd Registered Shs Unitary When Issued

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

