Ausblick: Petrobras informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Petrobras präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,89 BRL je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Petrobras 2,53 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 128,42 Milliarden BRL aus – das entspräche einem Minus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 129,58 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,66 BRL im Vergleich zu 2,84 BRL im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 478,79 Milliarden BRL, gegenüber 490,83 Milliarden BRL im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at