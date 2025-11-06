Petroleo Brasileiro Aktie

Petroleo Brasileiro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541501 / ISIN: US71654V4086

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Petroleo Brasileiro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Petroleo Brasileiro gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,718 USD. Dies würde einer Verringerung von 21,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Petroleo Brasileiro 0,910 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Petroleo Brasileiro 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 23,88 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Petroleo Brasileiro 23,37 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,85 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,05 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 88,92 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 91,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (spons. ADRs)mehr Nachrichten

Analysen zu Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (spons. ADRs)mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (spons. ADRs) 10,50 -0,47% Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (spons. ADRs)

