Ausblick: Pexip gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Pexip wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,232 NOK je Aktie gegenüber 0,060 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 8,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 249,0 Millionen NOK gegenüber 228,5 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,04 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,16 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,23 Milliarden NOK, gegenüber 1,12 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at