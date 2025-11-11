Ausblick: Pfizer India informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pfizer India wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 42,60 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 34,61 INR je Aktie erzielt worden.

Pfizer India soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,26 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 159,37 INR, gegenüber 167,79 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 24,41 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 22,81 Milliarden INR generiert worden waren.

