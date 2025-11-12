PG Electroplast Aktie
Ausblick: PG Electroplast stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
PG Electroplast wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,050 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PG Electroplast noch 0,740 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 8,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,14 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,71 Milliarden INR umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,25 INR, gegenüber 10,74 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 56,41 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 48,33 Milliarden INR generiert worden waren.
