Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 Shs Reg S Aktie

Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 Shs Reg S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QLQY / ISIN: US71716E1055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,005 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 30,86 Prozent auf 98,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,118 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,180 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 341,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 296,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 Shs Reg Smehr Nachrichten

Analysen zu Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 Shs Reg Smehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 Shs Reg S 13,10 14,91% Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 Shs Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen