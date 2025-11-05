Ausblick: Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,005 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 30,86 Prozent auf 98,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,118 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,180 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 341,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 296,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at