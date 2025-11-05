Pharming Group NV Aktie
WKN DE: A1H65A / ISIN: NL0010391025
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Pharming Group NV informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Pharming Group NV stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten schätzen, dass Pharming Group NV für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,000 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 98,2 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 68,1 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,012 USD, gegenüber -0,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 341,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 274,8 Millionen EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
