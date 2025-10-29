Ausblick: Phathom Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Phathom Pharmaceuticals wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Phathom Pharmaceuticals für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,463 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 47,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 187,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Phathom Pharmaceuticals einen Umsatz von 16,4 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -3,113 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -5,290 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 170,4 Millionen USD, gegenüber 55,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at