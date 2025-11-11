PHC Holdings Corporation Registered Shs Aktie

PHC Holdings Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C48R / ISIN: JP3801300009

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: PHC stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PHC wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 25,35 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PHC noch ein Gewinn pro Aktie von 57,69 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll PHC in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,74 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 87,13 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 88,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 63,97 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 83,13 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 360,61 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 361,59 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

