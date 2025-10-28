Erste Schätzungen: PHC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PHC wird voraussichtlich am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 25,35 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PHC noch ein Gewinn pro Aktie von 57,69 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll PHC 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 87,13 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PHC 88,68 Milliarden JPY umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 63,97 JPY, gegenüber 83,13 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 360,59 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 361,59 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at