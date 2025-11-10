PI Industries Aktie
Ausblick: PI Industries legt Quartalsergebnis vor
PI Industries öffnet am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 24,30 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 27,48 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 33,51 INR je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 13,64 Prozent auf 19,18 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 21 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 108,75 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 109,44 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 24 Analysten auf durchschnittlich 83,87 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 79,08 Milliarden INR in den Büchern standen.
