Ausblick: Pihlajalinna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pihlajalinna wird am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,400 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Pihlajalinna ein EPS von 0,260 EUR je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 156,2 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 164,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,66 EUR im Vergleich zu 1,13 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 675,9 Millionen EUR, gegenüber 704,5 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at