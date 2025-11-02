Pinnacle West Capital Aktie

WKN: 853915 / ISIN: US7234841010

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Pinnacle West Capital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pinnacle West Capital wird am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,07 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,90 Prozent verringert. Damals waren 3,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,79 Milliarden USD – ein Plus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pinnacle West Capital 1,77 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,61 USD je Aktie, gegenüber 5,24 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 5,30 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

