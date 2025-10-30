Ausblick: Piper Jaffray Companies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Piper Jaffray Companies präsentiert am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,17 USD gegenüber 1,96 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,90 Prozent auf 423,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 362,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,24 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,71 Milliarden USD, gegenüber 1,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at