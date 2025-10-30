Ausblick: Piraeus Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Piraeus Financial präsentiert am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,249 USD. Dies würde einer Verringerung von 7,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Piraeus Financial 0,270 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 29,84 Prozent auf 760,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,998 USD aus. Im Vorjahr waren 0,930 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 3,06 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at