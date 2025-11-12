Pivotree Aktie
Ausblick: Pivotree verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Pivotree wird am 13.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Pivotree für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,020 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 12,86 Prozent auf 16,4 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,160 CAD je Aktie, gegenüber -0,450 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 70,1 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 78,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
