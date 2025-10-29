Erste Schätzungen: Pivotree öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Pivotree wird voraussichtlich am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,020 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,190 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 16,4 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 12,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,8 Millionen CAD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,160 CAD je Aktie, gegenüber -0,450 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 70,1 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 78,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

