Ausblick: PKN ORLEN zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PKN ORLEN wird sich am 20.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,08 PLN je Aktie gegenüber 0,190 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 0,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 67,94 Milliarden PLN. Dementsprechend geht der Experte bei PKN ORLEN für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 68,17 Milliarden PLN aus.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,42 PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,27 PLN einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 274,49 Milliarden PLN aus, nachdem im Vorjahr 294,98 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at