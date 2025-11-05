Erste Schätzungen: PKN ORLEN zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PKN ORLEN wird voraussichtlich am 20.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,76 PLN. Im Vorjahresquartal waren 0,190 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 4,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 67,94 Milliarden PLN. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 65,22 Milliarden PLN aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 12,26 PLN prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,27 PLN je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 274,06 Milliarden PLN umgesetzt werden sollen, gegenüber 294,98 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at