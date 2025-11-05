PKO Bank Polski Aktie

PKO Bank Polski für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DLEV / ISIN: PLPKO0000016

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: PKO Bank Polski stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PKO Bank Polski wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 2,19 PLN. Dies würde einem Zuwachs von 11,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem PKO Bank Polski 1,97 PLN je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 24,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,74 Milliarden PLN gegenüber 10,27 Milliarden PLN im Vorjahrszeitraum.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,35 PLN je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 7,44 PLN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 30,90 Milliarden PLN, gegenüber 40,57 Milliarden PLN im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu PKO Bank Polskimehr Nachrichten

Analysen zu PKO Bank Polskimehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

PKO Bank Polski 17,33 -1,28% PKO Bank Polski

