Ausblick: Platform Specialty Products legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Platform Specialty Products präsentiert in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,397 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 USD erwirtschaftet worden.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 646,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 645,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 2,49 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at