Ausblick: Plexus präsentiert Quartalsergebnisse

Plexus lädt am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,13 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Plexus ein EPS von 1,64 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20,74 Prozent auf 1,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Plexus noch 1,02 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,20 USD im Vergleich zu 6,26 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 4,72 Milliarden USD, gegenüber 4,03 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at