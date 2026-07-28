Plexus Aktie
WKN: 911990 / ISIN: US7291321005
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Plexus präsentiert Quartalsergebnisse
Plexus lädt am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,13 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Plexus ein EPS von 1,64 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20,74 Prozent auf 1,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Plexus noch 1,02 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,20 USD im Vergleich zu 6,26 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 4,72 Milliarden USD, gegenüber 4,03 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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