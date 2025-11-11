Ausblick: PNC Infratech präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PNC Infratech wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,43 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,25 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PNC Infratech in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,22 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 12,10 Milliarden INR im Vergleich zu 14,27 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 19,48 INR je Aktie, gegenüber 31,79 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 60,71 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 58,66 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at