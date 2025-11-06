Ausblick: POLA ORBIS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

POLA ORBIS gibt am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 10,44 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei POLA ORBIS noch ein Verlust pro Aktie von -2,490 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll POLA ORBIS in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 42,29 Milliarden JPY im Vergleich zu 41,56 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 40,14 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 41,97 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 171,57 Milliarden JPY, gegenüber 170,36 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at