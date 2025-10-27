Ausblick: Polaris präsentiert Quartalsergebnisse

Polaris wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,162 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 2,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,76 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,72 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,143 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,95 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,93 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,18 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at