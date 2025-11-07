Poly Medicure Aktie

Poly Medicure für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P0DM / ISIN: INE205C01021

07.11.2025 07:01:06

Ausblick: Poly Medicure zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Poly Medicure stellt am 08.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 9,83 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Poly Medicure 9,01 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Poly Medicure 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,70 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Poly Medicure 4,20 Milliarden INR umsetzen können.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 38,97 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 34,13 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 19,36 Milliarden INR, gegenüber 16,57 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Poly Medicure Ltd 1 893,30 -0,21% Poly Medicure Ltd

