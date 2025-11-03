Portillo' a Aktie
Ausblick: Portillos A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Portillos A wird am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,040 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Portillos A 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,13 Prozent auf 182,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Portillos A noch 178,3 Millionen USD umgesetzt.
9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,274 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 736,4 Millionen USD, gegenüber 710,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
