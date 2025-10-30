Ausblick: Portland General Electric mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Portland General Electric wird am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,987 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Portland General Electric noch 0,900 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 18,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 974,2 Millionen USD gegenüber 821,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,24 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,01 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 3,59 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,17 Milliarden USD in den Büchern standen.

